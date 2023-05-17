الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعتبر حمل العلم الفلسطيني داخل مدينة القدس مخالفة جنائية

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشروع قانون خلال القراءة الأولى، يعتبر رفع العلم الفلسطيني داخل مدينة القدس ومناطق الخط الأخضر مخالفة جنائية.

كما يعتبر القانون الجديد كل تجمع فلسطيني يضم أكثر من 3 أشخاص، يتم خلاله رفع العلم الفلسطيني "تجمهرا غير قانوني".

وتستعد مدينة القدس غدا الخميس، لانطلاق مسيرة الأعلام السنوية احتفالا بما يسمر "يوم توحيد القدس"، الذي أقره الكنيست الإسرائيل عقب نتائج حرب عام 1967 المعروف بعام النكسة.

واستعدادا لهذا اليوم نشرت الشرطة الإسرائيلية قرابة 3200 شرطي في عموم مدينة القدس، بهدف تأمين مسيرة الأعلام التي ستنطلق غدا.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فبالرغم من أن المسيرة لن تمر من باحات المسجد الأقصى، إلا أنه سيتم تأمين المدينة خوفا من اندلاع مواجهات بين اليهود المشاركين في المسيرة، والفلسطينيين الذين سيعترضونها حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأشارت بعض التقارير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في مدينة القدس، استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ على المدينة خلال مسيرة الأعلام.

المصدر: RT