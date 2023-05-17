"سيرك زيلينسكي في جولة بجميع أنحاء أوروبا مع حيواناته".. لماذا غضب الأوكرانيون من الفرنسيين؟ (فيديو)

أثار تقرير فرنسي يسخر من جولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في أوروبا، جدلا وغضبا في صفوف الفرنسيين والأوكرانيين، وسط انقسام الآراء حول القصة المضحكة.

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وبثت إذاعة RTL الفرنسية، يوم الاثنين، فقرة ساخرة للكوميدي لوران جيرا، الذي أعلن عن "سيرك زيلينسكي" قائلا: "سيرك زيلينسكي في جولة بجميع أنحاء أوروبا مع حيواناته".

مضيفا: "يقدم لوران جيرا فرقة رئيس أوكرانيا التي تضم جو بايدن، الموازن الأمريكي على مشيته، ماكرون الذي يتلاعب مع الأواني، والمرأة بلحية أورسولا فون دير لاين،

وحتى المهرجين BHL و Arielle".

وتابع: "وفوق كل شيء لا تنسى أن زيلينسكي يستأنف جولة ستروماي المهجورة"، بينما يدخل الموجودون في استوديو الإذاعة في نوبة من الضحك.

وأثار التقرير جدلا واسعا، حيث عبر السفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلشينكو عن غضبه من خلال إعادة نشر فيديو البث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا: "يا له من سخرية وعدم لباقة لا تمثل الشعب الفرنسي الصديق، بلا تعاطف وبلا مسؤولية!".

وأضاف: "أطالب بالاعتذار لرئيسي وشعبي الذين يعانون ويكافحون من أجل حريتهم وأيضا من أجل حريتكم ومن أجل إمكانية استمتاعكم بحياة جميلة".

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023

وانقسم رواد مواقع التواصل بين المستائين من مداخلة الكوميدي الفرنسي، وبين من وجدوها مضحكة ومعبرة عن الواقع، معتبرين أنه في فرنسا توجد حرية تعبير لا مثيل لها ويمكن لأي شخص أن يتحدث ويبدي رأيه مثلما يريد.

وقام الرئيس الأوكراني بجولة أوروبية مصغرة، جدد فيها مطالب بلاده بالحصول على أسلحة نوعية ومقاتلات حربية في إطار التحضير لمعركة الربيع ضد روسيا.

المصدر: RT