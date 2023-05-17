لافروف: لم نتسلم أي مقترحات من شركائنا في إفريقيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تتسلم أي مقترحات حتى الآن من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا بشأن التسوية الأوكرانية.

وأضاف وزير الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للنظر في مقترحات لحل الأزمة الأوكرانية من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي اليوم في موسكو إن "وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي فيودوروفيتش ألينيك، ذكر كذلك أن هناك مبادرات أخرى ... المبادرة البرازيلية، ومبادرة رئيس جنوب إفريقيا. وفي كلتا الحالتين، استجبنا للنداءات الموجهة إلينا من أمريكا اللاتينية، والأصدقاء الأفارقة، ونحن على استعداد للنظر في أي من مقترحاتهم، التي تمليها الرغبة الصادقة في المساهمة في استقرار النظام العالمي، ولكن حتى الآن، على خلاف جيراننا الصينيين، لا البرازيليين ولا الأفارقة، لم نر أي أي شيء على الورق".

في الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن الدول الغربية تصر على أنها مستعدة للنظر فقط في "خطة السلام" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في سياق تسوية حول أوكرانيا، لكنها لا تقبل المبادرات التي تقول موسكو إنها مستعدة لمناقشتها.

وفي وقت سابق صرح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

المصدر: تاس