الداخلية الروسية تدرج مواطنا أوكرانيا في قائمة المطلوبين بمقتل الصحفي تاتارسكي

أعلنت وزارة الداخلية الروسية إدراج أحد أعضاء جماعة التخريب والإرهاب الأوكرانية، يوري دينيسوف، في قائمة المطلوبين بمقتل الصحفي العسكري فلادلين تاتارسكي.

وجاء في بيان الوزارة: "دينيسوف يوري ميخائيلوفيتش، من مواليد 13 أغسطس 1987. مكان الميلاد - مدينة سنيجنوي، منطقة دونيتسك، أوكرانيا. مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي لروسيا".

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام إن دينيسوف كان يوجه داريا تريبوفا وأعطاها تمثالا بداخله عبوة ناسفة وعقب الهجوم الإرهابي سافر دينيسوف مباشرة في الـ3 من أبريل الماضي من روسيا إلى تركيا عبر أرمينيا.

يذكر أنه في الـ2 من أبريل الماضي، وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وفي صيف العام الماضي، تم اغتيال الصحفية الشهيرة وابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، داريا دوغينا (بلاتونوفا) في انفجار سيارة دفع رباعي بمنطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما.

المصدر: تاس