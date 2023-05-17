لافروف يتحدث عن تحركات ماكرون مستشهدا بمثل عن "الديك الفرنسي": الصباح لا يشرق بالصياح

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الرئيس الفرنسي ماكرون ربما يتفهم عجزه بنفسه، ويشعر بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا.

جاء ذلك في حديث لسيرغي لافروف مع قناة "تسارغراد"، حيث تابع: "يشبه ذلك ما يقولونه بأن صياح الديك لا يجلب الصباح" مشيرا إلى أنه يظن بعدم ارتياح إيمانويل ماكرون لتبعية أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية، ورغبته في الاستقلال الأوروبي عن سياساتها، وله لذلك "الشرف والثناء"، إلا أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك.

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وتابع لافروف خلال حديثه بأن روسيا لن تعتمد بعد الآن على الغرب كشريك يتمتع بالحد الأدنى من قابلية التفاوض، لكن روسيا، في الوقت نفسه، "ستعمل مع بقية العالم".

كما أشار لافروف إلى أن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، كان متورطا في الحماية الحصرية لنظام كييف بدلا من الانخراط في الدبلوماسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الغرب يواصل تصعيد الموقف في أوكرانيا "بهدف القضاء على روسيا"، وردا على ما يقولونه من أن "روسيا أدارت ظهرها للغرب"، قال لافروف: "لم يدر أحد ظهره لأحد، أو بالأحرى فقد ابتعد الغرب نفسه، وداس على مصالحه بنفسه"، مشيرا إلى أن تراجع التصنيع في أوروبا يسير بوتيرة هائلة بسبب العقوبات ضد روسيا، وتدخل الولايات المتحدة في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، حيث تشتكي الآن دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أن الغرب "أرهقهم" بمطالباته الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.

المصدر: إزفستيا