تركيا تعلن تحييد المسؤولة المالية في حزب العمال الكردستاني

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، تحييد طوبى قرة قوتش المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" بمدينة عين العرب في سوريا.

وأفادت مصادر لوكالة "الأناضول" بأن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم "بي كي كي" عام 2013، و"شاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق".

وحسب المصادر فإنها كانت "تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي"، مبينة أن "الاستخبارات التركية استطاعت بعد تعقب دقيق، تحييد الإرهابية بعملية أمنية نفذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا".

المصدر: "الأناضول"