في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت أنظمة الدفاعات الجوي الروسية خمسة صواريخ أمريكية الصنع بحسب ما أفاد به مصدر عسكري روسي.

وقال المصدر: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الدفاعات الجوية التابعة لمجموعة فوستوك هجمات صاروخية معادية. وأسقطت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 و Buk، ثلاثة صواريخ HARM وصاروخين من طراز HIMARS MLRS أمريكية الصنع".

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وأضاف أن الاستطلاعات الجوية الروسية كشفت عن مجموعة متنقلة من القوات الأوكرانية على شاحنات صغيرة جنوب فوديان. وتمت تصفيتها.

المصدر: نوفوستي