السفير الإيراني لدى الدوحة: خفر السواحل القطري يعتقل 6 رعايا إيرانيين

أعلن سفير إيران لدى الدوحة حميد دهقاني، عن اعتقال 6 من الرعايا الايرانيين، بواسطة قوات خفر السواحل القطري، لكونهم "دخلوا عن طريق الخطأ مياه هذا البلد من أجل الغوص والاستجمام".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب السفير دهقاني: "لقد بعثنا يوم الخميس، أحد الزملاء الى مدينة راس لفان، للقاء الرعايا الـ6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري".

وأضاف أن "المعتقلين بأتم الصحة والسلامة جميعا".

وأوضح أن "هؤلاء الرعايا دخلوا عن طريق الخطا المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص"، مؤكدا أنه يواصل الجهود ليتم بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد، الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم الى البلاد.

المصدر: "فارس"