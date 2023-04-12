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قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

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قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية
twitter.com/hamidehghani
قطر تفرج عن 17 بحارا إيرانيا
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أعلن السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، أن السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ.

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وقال دهقاني عبر حسابه على "تويتر" إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".

وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".

المصدر: RT

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