قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

أعلن السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، أن السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ.

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وقال دهقاني عبر حسابه على "تويتر" إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".

وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".

با تلاش همکاران و مساعدت مسئولان قطر، هفده تن از هموطنان بازداشت شده که به اشتباه، وارد آب های قطر شده بودند، امروز پس از آزادی، با قایق های رفع توقیف شده خود، عازم کشورمان شدند. با آنکه این عزیزان جرم و خطایی مرتکب نشده بودند، برای احتیاط بیشتر تصاویر با وضوح کم منتشر شد. pic.twitter.com/Kog58cPJN2 — Hamid Dehghani (@hamidehghani) April 11, 2023

المصدر: RT