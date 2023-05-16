ماكرون يندد بالاعتداء على أحد أقرباء عائلته من قبل مجموعة من المحتجين

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء الاعتداء الذي تعرض له جان بابتيست ترونييه ابن شقيق عقيلته بريجيت، ووصفه بـ "غير المقبول".

وأكد ماكرون لدى وصوله إلى قمة مجلس أوروبا في مدينة ريكيافيك في آيسلندا، أن "لا مكان للعنف في دولة ديمقراطية كفرنسا، كما لا مكان لأي شكل من أشكال العنف غير المبرر".

ومن جانبها نددت بريجيت ماكرون بما وصفته "جبن وغباء" المعتدين على ابن شقيقهاـ الذي تم الاعتداء عليه على هامش تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقالت بريجيت في حديث لوكالة "فرانس برس": "أتضامن مع عائلتي بشكل كامل، ونددت مرارا بهذا العنف الذي سيقود الأوضاع في البلاد للأسوأ".

وتابعت "كان لجان باتيست الشجاعة لمواجهة الجبن والغباء والعنف من مجموعة أترك مهمة وصفها للقضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من النواب الفرنسيين من حزبي اليمين واليسار، نددوا بهذا الاعتداء، معتبرين أن الأوضاع في فرنسا تنحدر نحو الأسوأ بشكل سريع.

وتعرض قريب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاعتداء عقب خطاب الرئيس أمس الاثنين، الذي أعلن فيه أن باريس ستمد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة.

ووفقا لصحيفة Courrier picard، تعرض قريب ماكرون، جان بابتيست ترونييه، للضرب بالقرب من متجر حلويات عائلة ترونييه في مدينة أميان قرب العاصمة باريس، الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

ونقلت الصحفية عن جان ألكسندر قوله، إنه تم الاعتداء عليه وعلى والده من قبل 10 أشخاص يشاركون في المظاهرات بانتظام، وإنه تعرض للكم والركل، تسببت له بجروح في رأسه ووجهه وركبته وإصبعه.

المصدر: أ ف ب