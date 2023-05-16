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"ذا هيل": ترامب لديه أعلى فرصة للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024

أخبار العالم

AP
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أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن استطلاع شركة الدراسات الأمريكية " Morning Consult"، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لديه فرصة ذهبية للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الاستطلاع أن "ما يقرب من 61% من الجمهوريين سيدعمون ترشيح ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقبلة للانتخابات الرئاسية 2024".

ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة الدراسات الأمريكية "Morning Consult" أن "61% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يؤيدون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب". 

كما أوضحت الصحيفة أن "ترامب يتقدم 43 نقطة مئوية على منافسه الرئيسي رون ديسانتيس، الذي لم يعلن رسميا بعد عن مشاركته في السباق الرئاسي".

وذكرت الصحيفة أن "نائب الرئيس السابق في إدارة ترامب، مايك بنس، جاء في المرتبة الثالثة، بحصوله على 6% من الأصوات، كما أنه لم يعلن رسميا عن مشاركته في السباق الرئاسي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ60 في شهر نوفمبر 2024.

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المصدر: إنترفاكس

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