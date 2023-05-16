استطلاع للرأي.. 60% من البريطانيين لا يؤيدون سوناك

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث YouGov، أن 60% من البريطانيين لا يؤيدون رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

ووفقا للاستطلاع، فإن 31% فقط من المواطنين لديهم موقف إيجابي مؤيد لسوناك، بينما أظهر 59% موقفا سلبيا تجاهه.

وبحسب الاستطلاع، فإن موقف زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال كير ستامر، أفضل قليلا من سوناك، حيث حصل على تأييد 35% من المستطلعين، مقابل معارضة 51% من الأصوات.

كما احتل حزب العمل مركزا أعلى من حزب المحافظين الحاكم في الاستطلاع، بنسبة تأييد بلغت 41% لحزب العمل و48% ضد، بينما حصل حزب المحافظين على تأييد 22% من المصوتين مقابل 66% ضد.

وأجري المسح يومي الـ 14 -15 من مايو الجاري، على شريحة مستطلعين بلغت 2012 شخصا.

وتشير آخر التقارير في بريطانيا إلى أن انخفاض قيمة الأجور بنسبة 4 %سنويا، بسبب التضخم وسط ارتفاع في معدل البطالة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مؤشرات الاقتصاد غير الجيدة وسط مزيد من الإضرابات في الهيئات العامة ينذر بزيادة الغضب الشعبي من الحكومة.

المصدر: نوفوستي