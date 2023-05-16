"فرانس برس": قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مطلع بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وفي التفاصيل، نقلت "فرانس برس" عن أصدرت مصدر مطلع أن أود بوريزي، القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه اليوم الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة فرانس برس من على الملف.

في مطلع أبريل، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 مايو في جلسة كان يُرجح أن يوجه خلالها الاتّهام إليه.

وأفاد محاميه لوكالة "فرانس برس" بأن تغيب سلامة اليوم الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

المصدر: "فرانس برس"