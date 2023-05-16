محامي ترامب السابق يواجه تهمة الاعتداء الجنسي

رفعت سيدة دعوى ضد رودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي السابق لدونالد ترامب، تتهمه فيها بالتحرش بها مرارا والاعتداء عليها جنسيا أثناء عمله لحساب الرئيس السابق.

وفي دعواها الواقعة في 70 صفحة، تقول المدعية نويل دانفي إنها خلال عملها لدى المحامي السابق لترامب في الفترة الممتدة بين يناير 2019 ويناير 2021 تعرضت من جانب رب عملها إلى سيل من التعليقات غير اللائقة و"الطلبات الجنسية".

ورفعت دانفي دعواها أمام محكمة في نيويورك، وفصلت فيها الاتهامات الموجهة إلى رب عملها السابق.

وفي دعواها لا تستخدم المدعية كلمة "اغتصاب" لوصف الاعتداء الجنسي الذي تقول إنها تعرضت له من جانب جولياني، لكنها تفصل واقعة تؤكد أن رب عملها السابق أجبرها خلالها على ممارسة الجنس خلال سهرة تخللها شرب كحول في شقته في "آبر إيست سايد" بمنطقة مانهاتن.

وأفادت المدعية بأن بحوزتها تسجيلات صوتية تثبت أن رئيسها السابق كان يتحرش بها جنسيا، وأنه كان يحتسي كميات كبيرة من الكحول ويتناول الفياغرا علانية.

وبحسب دانفي فإن جولياني كان يطلب منها خدمات جنسية "أثناء تلقيه مكالمات هاتفية، على مكبر الصوت، من أصدقاء وعملاء بارزين، بمن فيهم ترامب"، كاشفة أن جولياني أوضح أن تلبية مطالبه الجنسية التي تأتي فعليا في أي وقت وفي أي مكان، كانت مطلبا مطلقا لتوظيفها وأنه وعدها براتب سنوي قدره مليون دولار.

وتتهم دانفي رب عملها السابق بعدم سداد مستحقاتها المالية وتطالبه بتعويض إجمالي قدره عشرة ملايين دولار.

وكان محام لجولياني نفى أن تكون دانفي قد عملت لحساب موكله أو أي شركة مرتبطة به.

المصدر: abc news