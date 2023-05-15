"فرانس برس": ستناقش فرنسا مع 15 دولة مسألة تقليل الاعتماد على روسيا في الصناعة النووية

تناقش وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، في باريس يوم الثلاثاء، مع نظرائها من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سبل الحد من الاعتماد النووي على روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن الاجتماع سيعقد في إطار تحالف الدول الأوروبية للطاقة الذرية الذي أنشئ في مارس، بمبادرة من باريس.

بالإضافة إلى بانييه روناتشر، سيحضره رؤساء وزارات الطاقة في بلجيكا وبلغاريا وهنغاريا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا، وتمت دعوة ممثل بريطانيا "كضيف خاص"، بينما تمت دعوة إيطاليا كمراقب.

وسيناقش الوزراء السبل الممكنة "لتعزيز استقلال أوروبا عن روسيا، لا سيما في مسألة الوقود النووي"، والتي كما يشير مصدر الوكالة، "لا يمكن القيام بها بين عشية وضحاها، لأن بعض الدول لديها محطات طاقة روسية على أراضيها، وهذا يزيد الاعتماد على الوقود من روسيا".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، من أجل "وضع حد لهذا الوضع"، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام طاقتها الإنتاجية بشكل فعال، لا سيما فيما يتعلق بـ "إنتاج الوقود النووي".

بدورها، أشارت صحيفة "لو فيغارو" إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد العام الماضي وقودا نوويا من روسيا بمبلغ مليار يورو.

المصدر: تاس