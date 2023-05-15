الخارجية الأمريكية تدعو أوكرانيا للتحلي بالتسامح الديني وحل النزاعات سلميا بالحوار

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات الأوكرانية للتحلي بالتسامح في الأمور الروحية والسعي إلى حلول سلمية للنزاعات حول ممتلكات الكنيسة.

ويشير قسم مخصص لأوكرانيا من تقرير وزارة الخارجية حول الحرية الدينية الدولية لعام 2022، إلى الصراع بين "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية" المنشقة والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الأساسية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال التقرير: "واصل موظفو السفارة (الأمريكية) حث الحكومة والزعماء الدينيين على التسامح وضبط النفس والتفاهم المتبادل من أجل احترام الحريات الدينية وميول الجميع".

بالإضافة إلى ذلك، قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولي السفارة "واصلوا أيضا تشجيع الجماعات الدينية على حل نزاعات الملكية بالطرق السلمية ومن خلال الحوار مع المسؤولين الحكوميين".

وعلى مدار العام الماضي، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد. بالإشارة إلى علاقتها بروسيا، قررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا حظر أنشطة الكنسية، وتم تقديم مشروع قانون بشأن الحظر الفعلي للكنسية في أوكرانيا، إلى البرلمان في البلاد، وفرضت السلطات عقوبات على بعض ممثلي رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية.

وبدأت دائرة الأمن الأوكرانية في فتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنسية، لإجراء "أنشطة استخباراتية مضادة" وتفتيش الأساقفة والكهنة، في الكنائس والأديرة، بحثا عن أدلة على "أنشطة مناهضة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي