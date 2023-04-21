الشرطة الأوكرانية تطوق أحد مداخل دير كييف-بيشيرسك لافرا

قال المحامي نيكيتا تشيكمان، الذي يدافع عن حقوق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إن رجال الشرطة قاموا بإغلاق مدخل كنيسة أيقونة السيدة العذراء في دير كييف-بيشيرسك لافرا.

وأضاف: "منذ الصباح وحتى الآن، يواصل عناصر المحمية برفقة الشرطة، تطويق مدخل كنيسة أيقونة السيدة العذراء في دير كييف-بيشيرسك لافرا ويطالبون بإغلاق المعبد".

ونشر المحامي كذلك، صورة لوثيقة صادرة عن إدارة المحمية تفيد بأنه اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، يتم فرض قيود على حركة المركبات وتواجد الزوار في حرم لافرا السفلي. وتم تبرير فرض هذه القيود، بضرورة ضمان عمل لجنة وزارة الثقافة لاستلام ونقل الملكية.

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وتنظم السلطات الأوكرانية هجمات مستمرة على جميع الأضرحة الأرثوذكسية الرئيسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد، اعتمادا على مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا. وقررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنيسة بأوكرانيا إلى البرلمان. كذلك تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: تاس