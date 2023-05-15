وزير الدفاع البريطاني: روسيا لا تزال تحترم حدود حلف "الناتو"

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن روسيا لم تشن أي ضربات مستهدفة على دول "الناتو" وتواصل احترام حدود الحلف.

وقال والاس في مجلس العموم ردا على أسئلة من البرلمانيين: "حتى اليوم، لم نشهد أي هجمات مستهدفة على دول الناتو من قبل روسيا. على الرغم من أننا لاحظنا أيضا أحداثا استفزازية في البحر الأسود، ما زالت روسيا تحترم حدود الناتو".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر الأسود بسبب الاستفزازات المستمرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تتجاهل حقيقة أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتمتع المناطق الساحلية للبحر الأسود بوضع محدود للرحلات الجوية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة، التي تعتزم مواصلة تحليق الطائرات المسيّرة فوق البحر الأسود، "تواجه" الإجراءات المضادة الروسية، ولا يمكن لأي رحلات جوية أن تهز عزم موسكو على ضمان أمن البلاد بكل الوسائل المتاحة.

المصدر: نوفوستي