مقاتلة "سو - 27" روسية تعترض طائرات تابعة لحلف الناتو فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "سو – 27" اعترضت طائرتين من طائرات الدورية التابعة لحلف "الناتو" فوق بحر البلطيق كانتا تتجهان صوب الحدود الروسية.

وبحسب الوزارة، رصدت الرادارات الروسية في 15 مايو الماضي، فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وقالت الوزارة: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 27 من قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق.. وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية من طراز أوريون تابعة للبحرية الألمانية، وطائرة دورية مضادة للغواصات من طراز أتلانتيك - 2 تابعة للبحرية الفرنسية".

وأضافت الوزارة أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود الدولة لروسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة بسلام، ولم يسمح بأي انتهاك لحدود دولة روسيا".

وذكّرت وزارة الدفاع، بأن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية