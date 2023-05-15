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إصابة وزير داخلية لوغانسك بالنيابة بجروح بليغة جراء تفجير وسط المدينة (صور+ فيديو)

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إصابة وزير داخلية لوغانسك بالنيابة بجروح بليغة جراء تفجير وسط المدينة (صور+ فيديو)
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أصيب وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية بالنيابة إيغور كورنيت بجروح بليغة، جراء تفجير وقع وسط مدينة لوغانسك، وسط وقوع عدد من الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

وبحسب بيان السلطات، "أصيب وزير الداخلية بالانفجار وإصابته بليغة".

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ووقع الانفجار وقت سابق من اليوم في صالون حلاقة بشارع دمخينة بجوار مبنى شركة الاذاعة والتلفزيون الحكومية وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب. 

وبحسب معطيات أولية، انفجرت قنبلة يدوية في صالون لتصفيف الشعر في شارع دمخينة.

وبحسب البيانات، أصيب خمسة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

المصدر: نوفوستي

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