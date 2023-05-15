بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب الذين تعاقدوا مع الجيش خلال العملية الخاصة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع الجيش الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

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ووفقا للوثيقة، التي نشرت على بوابة المعلومات القانونية، يتم إجراء تعديلات على المرسوم الرئاسي الصادر في 30 سبتمبر 2022 "بشأن الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ممن أبرموا عقودا للخدمة العسكرية"، على النحو التالي من النص: "يتمكن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ممن أبرموا عقودا للخدمة العسكرية لمدة عام واحد خلال العملية العسكرية بأوكرانيا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بطريقة مبسطة، كما يتم تقديم إجراءات مبسطة لأفراد عائلاتهم".

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين