جونسون يشتري قصرا

اشترى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قصرا من تسع غرف نوم مع خندق ثلاثي الجوانب في أوكسفوردشاير، تبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي.

وحسب صحيفة "التايمز" فإن القصر الذي تبلغ قيمته 3.8 مليون جنيه إسترليني (4 مليون و751 ألف دولار أمريكي)، اشتراه جونسون دون رهن عقاري، وفاوض شخصيا على عملية الشراء، وتمكن من أن يحصل عليه بأقل من قيمته المدرجة مقابل البيع وهي 4 مليون جنيه إسترليني.

وقالت إن جونسون وزوجته كاري سيعيشان في القصر مع طفليهما الصغار، مشيرة إلى أنه منذ مغادرة داونينغ ستريت، كان جونسون وعائلته يعيشون في منزل دون دفع إيجاره في العاصمة لندن، وفي كوخ كوتسوولدز قدمه متبرعون أثرياء من حزب المحافظين.

وقيل إن جونسون كافح لتغطية نفقاته أثناء عمله كرئيس للوزراء براتب سنوي قدره 164.080 جنيه إسترليني (205.17 دولار)، حيث كان عليه أن يتحمل تكاليف الطلاق الباهظة.

المصدر: "تايمز"