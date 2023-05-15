 
مباشر
عاجل
المرشح الرئاسي التركي عن تحالف "الأجداد" سنان أوغان يعلن عن الشخص الذي سيدعمه في جولة الإعادة

الكرملين يعلق على "بالون اختبار" من صحيفة "واشنطن بوست" بخصوص قائد "فاغنر"

أخبار العالم

الكرملين يعلق على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vb7x

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" بأن مؤسس شركة "فاغنر" عرض على كييف في يناير الماضي تزويدها بمواقع الجنود الروس.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "الأمر هو تلفيق آخر وبمثابة بالون اختبار. لسوء الحظ، حتى المطبوعات المحترمة في السنوات الأخيرة باتت تنتهج ذلك".

إقرأ المزيد
"فاغنر" تتقدم وتفرض سيطرتها في أرتيوموفسك (باخموت)

وزعمت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن وثائق قالت إنها للمخابرات الأمريكية حصلت عليها، أن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، "قدم لأوكرانيا في يناير الماضي بيانات عن مواقع القوات الروسية لمهاجمتها، وأنه أبلغ أوكرانيا بأنه في حال انسحاب قواتها من  ضواحي أرتيوموفسك فسيزودها بمواقع الجنود الروس".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا