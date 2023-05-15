الكرملين يعلق على "بالون اختبار" من صحيفة "واشنطن بوست" بخصوص قائد "فاغنر"

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" بأن مؤسس شركة "فاغنر" عرض على كييف في يناير الماضي تزويدها بمواقع الجنود الروس.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "الأمر هو تلفيق آخر وبمثابة بالون اختبار. لسوء الحظ، حتى المطبوعات المحترمة في السنوات الأخيرة باتت تنتهج ذلك".

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وزعمت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن وثائق قالت إنها للمخابرات الأمريكية حصلت عليها، أن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، "قدم لأوكرانيا في يناير الماضي بيانات عن مواقع القوات الروسية لمهاجمتها، وأنه أبلغ أوكرانيا بأنه في حال انسحاب قواتها من ضواحي أرتيوموفسك فسيزودها بمواقع الجنود الروس".

المصدر: نوفوستي