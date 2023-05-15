بالأرقام.. لمن صوت الأتراك في روسيا؟

منح أكثر من نصف المواطنين الأتراك (54.47%) الذين صوتوا في مراكز الاقتراع في روسيا خلال الانتخابات الرئاسية، أصواتهم لصالح مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، التي صدرت اليوم الاثنين، حصل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على دعم 38.26% من المواطنين الأتراك في روسيا، وحصل مرشح تحالف "أتا" (الأجداد)، سنان أوغان على 4.24%. وحصل محرم إنجه، الذي سحب ترشيحه، على 3.03% من الأصوات.

واعتبرت لجنة الانتخابات المركزية التركية أن الأصوات المدلى بها له صحيحة وتم اعتمادها.

وتم الحصول على البيانات بعد فرز 93.75% من صناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع في أراضي روسيا الاتحادية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية في روسيا 34.25%، وشارك 4644 شخصا في التصويت، وتم إبطال 25 صوتا.

أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم الأحد، وفتحت مراكز الاقتراع من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 17:00 مساء.

وأفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين بأنه تم فرز 99.9 % من الأصوات، وحصل الرئيس، رجب طيب أردوغان، على 49.34%، وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو على 44.99%.

وفي حال لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات، فستجرى الجولة الثانية من التصويت في 28 مايو.

المصدر: وكالات