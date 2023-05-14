جنوب إفريقيا تستبعد العقوبات الأمريكية بسبب مزاعم تزويدها لروسيا بالأسلحة

استبعد وزير مالية دولة جنوب إفريقيا إينوك غودونغوانا، فرض الولايات المتحدة عقوبات على بلاده، بسبب التهم المزعومة الموجهة إليها بتزويد روسيا بالأسلحة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن غودونغوانا قوله: "إن بريتوريا حسمت النزاع مع الولايات المتحدة في مسألة الاتهامات المزعومة بتزويد روسيا بالأسلحة، ومن غير المرجح أن تواجه أية عواقب بهذا الصدد".

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بين واشنطن وبريتوريا للحفاظ على علاقات ودية بين البلدين، مضيفا أنه من غير المرجح أن يتخذ الجانب الأمريكي أية خطوات عدائية تجاه جنوب إفريقيا، بسبب هذه المسألة.

ووفقا له، أعرب الجانب الأمريكي عن قلقه بشأن هذه القضية لأول مرة منذ شهرين، ما دفع رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، لتوجيه مستشاره الأمني وأحد القضاة لإجراء تحقيق مستقل، كما أرسل وفدا إلى الولايات المتحدة لتخفيف التوتر.

في وقت سابق، نقلت قناة News24 عن السفير الأمريكي لدى بريتوريا، روبن بريغيتي، ادعاءه بأن دولة جنوب إفريقيا تقوم بإمداد الجيش الروسي بالأسلحة، في إشارة إلى وصول السفينة الروسية إلى قاعدة البحرية سيمونستاون في جنوب إفريقيا، حيث بقيت هناك مدة يومين خلال الفترة الممتدة من 6 – 8 ديسمبر 2022.

ووفقا لبريغيتي، فإن الولايات المتحدة واثقة من أن السفينة كانت "محملة بالأسلحة والذخيرة"، وبعد ذلك عادت السفينة إلى روسيا.

وذكرت وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا في وقت لاحق، أن بريغيتي اعتذر عن تصريحاته، وأقر بتجاوزه للخطوط الحمراء، عقب تلقيه احتجاجا رسميا من الوزارة.

المصدر: نوفوستي