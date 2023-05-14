إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف حال التخلف عن سداد الدين الأمريكي

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد من عواقب "كارثية" ستصيب الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وأشارت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن البيت الأبيض إلى إمكانية استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين العام، الأسبوع المقبل.

ودعا نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في حديث لشبة CNN اليوم الأحد، لإنهاء المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية، قبل وقوع الكارثة.

وأوضح، أنه في حال فشل الكونغرس الأمريكي في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فستدخل الولايات المتحدة في مرحلة ركود كارثية، منوها بأن بلاده لم تتخلف قط عن سداد ديونها، وبأنه لا يمكنها فعل ذلك الآن.

وأشار أدييمو إلى أن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفيدرالي.

وأضاف: "وضع الرئيس بايدن خطة تتضمن 3 تريليونات دولار، لتخفيف الديون على مدى 10 سنوات"، حيث طالب في وقت سابق برفع سقف الدين العام.

وشدد على أنه يتوجب على قادة الكونغرس إيجاد وسيلة مناسبة لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية، مضيفا: " بما أن المحادثات جارية فما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن سداد الدين العام، الذي سيتسبب بنتائج كارثية أبرزها الركود وفقدان ملايين الوظائف".

المصدر: أ ف ب