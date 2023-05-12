تأثير كارثي واضطراب النشاط الاقتصادي.. الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد الديون

أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي الجمعة أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو إذا لم يتوصل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وقال مكتب الميزانية إنه "إذا ظل سقف الدين من دون تغيير، فثمة خطر كبير لأن تعجز الحكومة على سداد جميع التزاماتها في مرحلة من الأسبوعين الأولين من يونيو".

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وأضاف تقرير المكتب أن ذلك قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها وتأخير مدفوعات أنشطة الحكومة الفدرالية، ما قد يكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "يُمكن أن يؤدّي ذلك إلى ضائقة في أسواق الائتمان، واضطراب في النشاط الاقتصادي".

يشار إلى أن هذه التوقعات تزيد الضغط على قادة الديمقراطيين والجمهوريين لإيجاد تفاهم بشأن زيادة سقف الاقتراض الأمريكي لتجنب التخلف عن سداد الديون وتداعياته.

بدورها، تؤكد التوقعات المحدّثة اليوم الجمعة ما يقوله صناع السياسة والمسؤولون والمصرفيون الأمريكيون منذ أسابيع عن بلوغ الولايات المتحدة حافة التخلف عن السداد، وقد تكون العواقب وخيمة.

هذا ولا يزال أعضاء الكونغرس منقسمين بشدة حول رفع سقف الدين، مع إصرار الجمهوريين على أن يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام مقابل رفع سقف الاقتراض.

المصدر: أ ف ب