صرح الجنرال بن هودجز، الرئيس السابق لقوات "الناتو" في أوروبا، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعطل خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا من خلال الضغط المفرط على كييف.

وقال هودجز لموقع "بيزنس إنسايدر": "الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكن أن يدمر كل شيء هو أن الغرب يمارس ضغوطا مفرطة على أوكرانيا."

كما ذكر الجنرال، أن هناك من هم في إدارة الرئيس الأمريكي "غير ملتزمين بالنصر المطلق لأوكرانيا"، ووفقا له، فإن هذا يثبت عدم قدرة السياسيين على تحديد هدف مساعدة واشنطن بشكل واضح لكييف.

وأشار مارك كانشيان، وهو شخص آخر في مقابلة مع المجلة، وهو كولونيل متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، إلى أن الصراع يمكن أن "يستمر إلى ما لا نهاية" وأن الدول "ستستمر في ضخ الأموال فيه دون نتائج تذكر".

وكانت الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال أراضي مناطق روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.

المصدر: نوفوستي