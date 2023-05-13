"مع احترامي لقداسته".. زيلينسكي يرد على مبادرة البابا لتسوية الأزمة الأوكرانية

ردّ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مبادرة الفاتيكان للوساطة وتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن "كييف لا تحتاج إلى وسطاء.. وإنما نحن بحاجة إلى عالم عادل".

وقال زيلينسكي اليوم السبت على أثير تلفزيون RAI الحكومي تعليقا على المبادرة: "مع احترامي لقداسته (البابا فرنسيس)، نحن لسنا بحاجة إلى وسطاء، بل إلى عالم عادل".

إقرأ المزيد

وبحسب قوله فإنّ التسوية في أوكرانيا يجب أن تُقام فقط على أساس "صيغة سلام".

وعند سؤاله عمّا إذا كان مستعدا للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال لزم الأمر، قال زيلينسكي "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه" مع الرئيس الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس ذاته، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الفاتيكان، ذكروا مرارا أنهم على استعداد للعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية.

المصدر: تاس