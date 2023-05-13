المرشح أردوغان يوجه النداء الأخير لأنصاره عشيّة انتخابات الرئيس الـ13 للبلاد

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا الناخبين الأتراك وأنصاره تحديدا، طالبا منهم أن يبدأوا يوم غد الأحد مبكرا، وأن يكونوا عند الصناديق في موعد أقصاه الساعة 6:30 صباحاً.

وكتب مرشح الرئاسة التركية في حسابه الرسمي على "تويتر": "يا رفاق الدرب والقضيّة الأعزاء.. أرجوا منكم أن تبدأوا يومكم غداً مبكراً، وأن تكونوا عند الصناديق في موعد أقصاه 6:30 صباحاً".

وأضاف: "أصدقائي مسؤولي الصناديق، تعرفون جيداً أن الحفاظ على الصندوق هو مثل الحفاظ على الشرف، وأن الفوز بالانتخابات يكون عبر الصناديق".

واختتم: "أتمنى لكم التوفيق في عملكم .. وكان الله في عوننا".

هذا وتنطلق يوم غد الأحد في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي بتركيا، عملية الاقتراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة، والتي تستمر حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وستقوم اللجان الانتخابية بعدّ الأشخاص الذين ينتظرون في أرتال بعد الساعة الخامسة كي يدلوا بأصواتهم لاحقا.

كما ستحدّد هذه الانتخابات، الرئيس الـ13 للجمهورية التركية، والبرلمان الـ28 للبلاد.

المصدر: RT