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طوكيو تبدي قلقها من التعاون العسكري الروسي الصيني في آسيا وتطالب بـ"رد موحد"

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طوكيو تبدي قلقها من التعاون العسكري الروسي الصيني في آسيا وتطالب بـ
AP
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عبّر وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي عن قلقه من تعاون روسيا والصين عسكريا في آسيا وزعم أن عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا زعزعت النظام العالمي وتحتاج ردا موحدا من المجتمع الدولي

وأشار وزير الخارجية الياباني في حديثه خلال اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في السويد، اليوم السبت، إلى أن "الوضع الأمني في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بات غير قابل للتجزئة منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا".

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وأوضح هاياشي قائلا "بخلاف ذلك، ستظهر تحديات مماثلة في مناطق أخرى ويمكن أن ينقلب النظام الحالي الذي دعم سلامنا وازدهارنا بشكل جوهري".

واتهم هاياشي بكين بـ"مواصلة محاولاتها أحادية الجانب وتكثيفها" لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالقوّة، وزيادة أنشطتها العسكرية حول تايوان.

وتابع قائلا "فضلا عن ذلك، تعزّز الصين وروسيا تعاونهما العسكري، بما يشمل الطلعات الجوية المشتركة لقاذفاتهما والتدريبات البحرية المشتركة في محيط اليابان".

المصدر: أ ب

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