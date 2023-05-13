سكان نيويورك يغيرون الملصقات الداعمة لأوكرانيا ويطالبون بدعم الرئيس بوتين عوضا عن ذلك (صور)

نشر الصحفي الأمريكي جيريمي لوفريدو، عبر "تويتر" صورة لملصق داعم لأوكرانيا في أحد شوارع نيويورك، تم تعديله من قبل السكان المحليين، بحيث أصبح معاديا لها.

وفي بداية الأمر كانت داعما لأوكرانيا وتظهرالعداوة لروسياـ ليقوم بعض سكان مدينة نيويورك بقلب الآية لتصبح داعمة لروسيا وتظهر عبارة " "سلح بوتين، وأوقف أوكرانيا".

واعتبر الكثيرون من متابعي لوفريدو أن هذه الحركة كانت ناجحة، وامتلأ منشوره بالتغريدات المؤيدة، وهذا بعض منها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "لا يشترط أن ترتدي سترة واقية لتكون بطلا".

وقال أخر: "سأقدم الشراب للشخص الذي قام بهذا العمل".

وأضاف آخر: "المنطق الأساسي: إذا أدى تسليح أوكرانيا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في كل هذا الموت والمعاناة غير الضروريين، فيجب اتخاذ الإجراء المعاكس لتحقيق التأثير المعاكس".

Hate crime spotted in NYC pic.twitter.com/ROGL7Fg9FD — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) May 11, 2023

المصدر: نوفوستي