بانتظار لحظة الحسم في تركيا.. لمحة شاملة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد

تنطلق الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا، عملية الاقتراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.

إقرأ المزيد

وتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وستقوم اللجان الانتخابية بعدّ الأشخاص الذين ينتظرون في طوابير بعد الساعة الخامسة ليدلوا بأصواتهم لاحقا.

وستحدد هذه الانتخابات، الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، والبرلمان الثامن والعشرون للبلاد.

ووفقا للهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب 64 مليونا و113 ألفا و941، من ضمنهم الأتراك المسجلين رسميا كمقيمين في الخارج ويحق لهم التصويت، وعددهم 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا.



فيما يصل عدد الشباب الذين يحق لهم التصويت لأول مرة بعد بلوغ السن القانونية، في هذه الانتخابات، فهو 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا وناخبة.

ويتنافس في هذه الانتخابات الآن، 3 مرشحين لمنصب الرئاسة، هم:

1-رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي الحالي، ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مرشح تحالف الشعب الحاكم.

2-كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وهو مرشح تحالف الأمة، التحالف الرئيس للمعارضة التركية.

3-سنان أوغان، وهو مرشح تحالف "آتا" القومي اليميني المتطرف المعارض.

فيما انسحب المرشح الرابع، محرم إينجا من السباق الرئاسي، على وقع فضائح جنسية يقول إنها مفبركة وتستهدفه.



أما التحالفات الرئيسة بهذه الانتخابات، فهي:

1-تحالف الشعب الحاكم، وهو تحالف يميني محافظ، وحرص على ضم أحزاب لها رمزيتها بالمعادلة السياسية المعقدة في تركيا. ويضم بشكل رئيس أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه من جديد، والدعوة الحرة، واليسار الديمقراطي. ويرشح هذا التحالف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئاسة.

2-تحالف الأمة المعارض، أو ما يعرف بالطاولة السداسية، وهو تحالف يضم أحزابا سياسية متباينة الخلفيات السياسية والأيديولوجية، أبرزها الشعب الجمهوري (العلماني الأتاتوركي)، والخير القومي المحافظ، والسعادة الإسلامي المحافظ، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، والديمقراطي. ويرشح هذا التحالف كمال كيليتشدار أوغلو للرئاسة.

3-تحالف الحرية والعمل، الذي يعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أهم أحزابه. ويضم بشكل رئيس حزب العمال التركي، وحزب العمل، وحزب الحركة العمالية، وحزب الحرية الاجتماعية.. ولا يسمّي هذا الحزب مرشحا للرئاسة، وأعلن رسميا دعمه لمرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

4-تحالف (آتا) أو (الأجداد) القومي اليميني، يضم بشكل رئيس حزب النصر القومي اليميني المتطرف المعادي للعرب والسوريين على وجه التحديد، وحزب العدالة، وحزب وطني/بلدي، وحزب التحالف التركي. ويرشح هذا التحالف سنان أوغان للرئاسة.

أما أهم الملفات المستخدمة من الأطراف السياسية التركية على اختلافها خلال الحملات الانتخابية، فتتلخص بـ:

-الاقتصاد

-ملفّ اللاجئين السوريين

-نظام الحكم في البلاد / ما بين (النظام الرئاسي) الحالي، و(النظام البرلماني المعزز)

-السياسة الخارجية

-التعامل مع كارثة الزلزال

-جدل العلاقة مع الإرهاب

-الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان

المصدر: RT