وصف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف بـ "العدو القوي وغير المتوقع".

وفي مقابلة كجزء من فيلم وثائقي عرض على التلفزيون الأوكراني، قال زالوجني إنه "يقرأ باستمرار" غيراسيموف.

وقال: "لقد رحل الآن. على الأقل لا ينشر أي شيء جديد، لكن هذا الرجل الذي قرأته وأنا مهتم بوجهة نظره العسكرية. هذا هو الجنرال غيراسيموف".

ووصف زالوجني غيراسيموف بأنه "غير متوقع" وقال إنه "عدو قوي" يجب على الجيش الأوكراني احترامه.

وأشار إلى أن العلوم العسكرية في روسيا تم تطويرها على مستوى عال إلى حد ما.

وقال: "أريد أن أقول إننا لا ينبغي أن نكون سطحيين للغاية بشأن أنشطة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية. ومع ذلك، فقد تسببوا في أضرار كبيرة لنا وما زالوا يلحقون الضرر".

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف قائدا لقواتها في أوكرانيا، خلفا لسيرغي سوروفيكين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف قائد المجموعة المتكاملة للقوات الروسية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي