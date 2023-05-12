"محكوم عليه بالفشل".. مراسل حربي يكشف إشارات عن بدء الهجوم المضاد لقوات كييف

صرح المراسل الحربي أندريه كوتس لـUra.ru عن إشارات أولية تدل على مباشرة كييف هجومها المضاد المخطط له، مبينا تنظيم جنود كييف هجمات مركزة بالمدفعية على مواقع الجيش الروسي ومستودعاته.

وقال المراسل كوتس: "إن هجوم أوكرانيا، في حال وقع خلال الأيام المقبلة، سيبدأ بالتأكيد عبر تمهيد مدفعي قوي على طول خطوط التماس بأكملها".

إقرأ المزيد

وأضاف أن قوات كييف ستقوم أيضا بتنفيذ ضربات صاروخية، وستستخدم الطائرات المسيّرة للهجوم من الخطوط الخلفية، كما ستحاول أيضا تدمير مخازن الترسانات العسكرية.

كما أوضح أنه على الخلاف من ذلك "سيكون هجوم مضاد محكوم عليه بالفشل"، حيث سيتم سحق المقاتلين الأوكران بالمدفعية والطائرات الروسية.

إلى ذلك، أشار المراسل العسكري إلى أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على أن العدو يستعد لشن هجوم كبير في المستقبل القريب، موضحا أن قوات كييف تعمد إلى تنظيم طلعات استطلاعية.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى المسؤولين الأوكرانيين ليسوا واثقين من نجاح الهجوم المضاد لقوات كييف.

المصدر: Lenta.ru