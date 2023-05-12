وسائل إعلام: غروسي يخطط لتقديم تقرير حول محطة زابوروجيه إلى مجلس الأمن هذا الشهر

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي سيقدم تقريرا حول محطة زابوروجيه إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن "الخطة ستقدم هذا الشهر، لكن التاريخ الدقيق لم يحدد بعد"، مضيفا أن غروسي يجري اتصالات مع سويسرا التي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، للاتفاق على الموعد.

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وذكر الدبلوماسيون أن غروسي سيحدد المبادئ لحماية محطة زابوروجيه، والتي من المفترض أن تتفق عليها أوكرانيا وروسيا.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول حماية محطة زابوروجيه، إن الأوضاع "تبدو واعدة".

وكان غروسي قد حذر مرارا من مخاطر تعرض المحطة للحوادث جراء إطلاق النار في المنطقة، ودعا لخطوات عاجلة لحمايتها، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تستمر بالمشاورات مع الجهات المعنية لضمان حماية محطة زابوروجيه".

المصدر: رويترز