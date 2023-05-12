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البيت الأبيض يتوقع مزيدا من الاتصالات مع الصين

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البيت الأبيض يتوقع مزيدا من الاتصالات مع الصين
Globallookpress Liu Xinyu/Xinhua
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أعلن البيت الأبيض أنه يتوقع مزيدا من الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين بعد لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان مع الدبلوماسي الصيني الرفيع وانغ يي في فيينا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نأمل بأن يؤدي ذلك إلى توفير إمكانيات إضافية لتفعيل المفاوضات مع الجانب الصيني، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية بلينكن لبكين والزيارات المحتملة لوزيري (الخزانة والتجارة الأمريكيين) يلين ورايموندو".

وجاء ذلك تعليقا على المفاوضات التي جرت في فيينا يومي 10 و11 مايو بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، العضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، وانغ يي.

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وبشأن الاتصال الهاتفي المتوقع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، أكد كيربي أنه لا يوجد اتفاق على إجرائه بعد، مضيفا أن بايدن "يرغب بالفعل" في الحديث مع الرئيس الصيني، وأن واشنطن على قناعة بأن ذلك "سيحدث في الوقت المناسب".

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الصين لم تبد اهتماما بإجراء حديث جديد مع بايدن، وأن اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووانغ يي في ميونخ لم يؤد إلى خفض التوترات بين بكين وواشنطن.

المصدر: تاس

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