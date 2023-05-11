لقاء أميركي ــ صيني رفيع المستوى في فيينا

أعلن البيت الأبيض عن لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا هذا الأسبوع.

وجاء في بيان من البيت الأبيض صدر الخميس أن اللقاء يأتي في إطار السعي للإبقاء على الاتصالات في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن تايوان.

وأضاف البيان أن "الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية" شملت الحرب في أوكرانيا و"المسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن "وانغ يي عرض بوضوح الموقف الصيني الرسمي في ما يتعلق بقضية تايوان".

وتأتي استعادة الاتصالات رفيعة المستوى بين العاصمتين، بعد عدة أسابيع من انقطاعها.

المصدر: أ ف ب