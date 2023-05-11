 
مباشر
عاجل
عسقلان تتعرض لرشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة

لقاء أميركي ــ صيني رفيع المستوى في فيينا

أخبار العالم

لقاء أميركي ــ صيني رفيع المستوى في فيينا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vais

أعلن البيت الأبيض عن لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا هذا الأسبوع.

وجاء في بيان من البيت الأبيض صدر الخميس أن اللقاء يأتي في إطار السعي للإبقاء على الاتصالات في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن تايوان.

وأضاف البيان أن "الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية" شملت الحرب في أوكرانيا و"المسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن "وانغ يي عرض بوضوح الموقف الصيني الرسمي في ما يتعلق بقضية تايوان".

وتأتي استعادة الاتصالات رفيعة المستوى بين العاصمتين، بعد عدة أسابيع من انقطاعها.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا