رغم قرار لندن .. كيربي: لم نقرر بعد نقل صواريخ بعيدة المدى إلى كييف

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن لم تقرر بعد المضي في نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من قرار لندن إمداد كييف بصواريخ "ستورم شادو".

وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة لم تنقل بعد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، على الرغم من تصرفات بريطانيا".

وأوضح إن "كل دولة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل".

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتبع النموذج البريطاني، أشار كيربي:"فيما يتعلق بأي تغييرات أخرى فيما يخص أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، فإن سياستنا وقراراتنا بشأن هذه القضية لم تتغير.. كل دولة تتخذ قراراتها بشكل مستقل".

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ حوالي 250 كلم).

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، بشأن قرار لندن نقل صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا، أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي قد تنشأ من استخدام صواريخ "ستورم شادو" من قبل نظام كييف.

كما أوضحت: "إن المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنشأ عن القرار، تقع بالكامل على عاتق واضعي هذه الخطوة الطائشة ومنفذيها".

من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن هذه الخطوة تتطلب ردا مناسبا.

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المصدر: تاس