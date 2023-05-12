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خلال 4 أشهر.. ارتفاع نسبة الدخول غير القانوني إلى أوروبا عبر المتوسط 300%

أخبار العالم

خلال 4 أشهر.. ارتفاع نسبة الدخول غير القانوني إلى أوروبا عبر المتوسط 300%
أرشيف
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ارتفعت نسبة الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط 300% منذ بداية 2023.

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وأفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، الجمعة، أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد بين يناير وأبريل الماضيين، بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقال بيان لـ"فرونتكس" إنه مع نحو 42 ألفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل "المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009".

المصدر: أ ف ب

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