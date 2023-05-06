مصرع ثلاثة مهاجرين غرق زورقهم في البحر المتوسط

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ نحو 40 آخرين إثر غرق مركب يقل مهاجرين في البحر المتوسط، حسب منظمة إغاثة ألمانية.

وقالت متحدثة باسم منظمة "ResQship"، لوكالة فرانس برس، إن صيادين تونسيين كانوا أول الواصلين إلى موقع غرق المركب، ليل الجمعة، قبل أن تبلغه سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة.

وأضافت "لدى وصول السفينة "كان الصيادون قد أنقذوا 38 شخصا كانوا موجودين في المياه.. أبلغونا بأن ثلاثة أشخاص هم في عداد المفقودين".

ووقع الحادث جنوب شرق جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، على مسافة شبه متساوية بينها وبين مدينة صفاقس التونسية.

وأشارت المنظمة الإغاثية الى أن خفر السواحل الإيطاليين نقلوا من تم إنقاذهم إلى لامبيدوسا حيث يواجه مركز استقبال المهاجرين منذ أسابيع ضغطا كبيرا في ظل تزايد أعداد الواصلين.

(1/3) We grieve the death of three people who drowned last night in the Mediterranean Sea. When our crew arrived at the scene of the accident, three fishing vessels had already taken the 38 shipwrecked people on board. For at least three people, any help came too late. pic.twitter.com/v2cU4nSV9g — RESQSHIP (@resqship_int) May 6, 2023

وذكرت المنظمة أنه ومنذ بداية العام قتل أو فقد ما لا يقل عن 850 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط

وأضافت في بيانها "نظام الحدود الأوروبي العنصري يقتل أشخاصا كل يوم.. أوروبا.. هذه الليلة فقد ثلاثة أشخاص آخرين حياتهم في حصنك.. هؤلاء ماتوا وهي مسؤوليتك.. سنقاتل حتى تسقط جدرانك".

(3/3) The racist European border regime kills every day. Europe, this night three more people lost their lives at your fortress. These people died and it is your responsibility. We will fight until your walls finally fall. — RESQSHIP (@resqship_int) May 6, 2023

ووفق أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 42 ألف شخص إلى شواطئ البلاد منذ مطلع 2023 بزيادة أربعة أضعاف عن الفترة ذاتها العام الماضي.

وشهد الربع الأول من العام الحالي أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين يناير ومارس منذ 2017، حيث لقي 441 مهاجرا حتفهم في هذه الرحلات، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي.

المصدر: RT + وكالات