مدفيديف: مهمة روسيا تكمن في إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن مهمة روسيا هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة، لمنع سيطرة بعض الدول على دول أخرى.

وقال ميدفيديف متحدثا في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "مهمتنا اليوم هي إعادة العلاقات الدولية إلى معناها الأصلي، إلى مبادئ المساواة والتعاون، وليس الإملاء والهيمنة".

وأضاف: "المهمة الهامة هي، أولا وقبل كل شيء، فرض احترام روح وكلمات (نص) القانون، بما في ذلك روح ونص ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الناشئة عنه".

بدوره أكد لافروف في وقت سابق اليوم خلال المؤتمر المنعقد أن الغرب يحاول باستخفاف اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي، رغم أنه تجاهل المواثيق الدولية في يوغوسلافيا والعراق وليبيا

وأشار لافروف إلى أن النخب الغربية تحاول تقسيم العالم إلى ديمقراطية وأنظمة استبدادية. "كان جوهر متلازمة التفرد وهو التصريح العنصري الصريح لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جيه بوريل بأن أوروبا جنة، وبقية العالم غابة".

المصدر: نوفوستي