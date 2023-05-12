توجيه تهمة القتل إلى جندي بالبحرية الأمريكية خنق مشردا حتى الموت

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية أحد أفراد البحرية بالتسبب في وفاة رجل مشرد توفي بعد أن قام بخنقه في إحدى محطات المترو في المدينة.

وأثارت وفاة جوردان نيلي (30 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر غضبا عندما ظهرت لقطات له وهو مقيد بعد دخوله عربة المتور وبدأ بالصراخ بأنه عطش وجائع جدا وأنه يفضل الموت، وعلى الإثر هاجم دانيال بيني وهو جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 نيلي وقام بتثبيته أرضا وخنقه لحوالي دقيقة مما أدى إلى مقتله.

وقال الفاحص الطبي في مدينة نيويورك إن نيلي قتل "بضغط" على رقبته، وحكم على أن الوفاة على أنها جريمة قتل.

وأكد ألفين براغ المدعي العام في مانهاتن أنه سيتم اعتقال دانيال بيني وتوجيه الاتهام إليه.

وقالت السلطات إنه سيتم تحديد الفعل على أمه جريمة قتل من الدرجة الثانية وليس الأولى، وذلك يعني أن سبب القتل كان عن طريق الخطأ بسبب "فعل متهور".

المصدر: "التلغراف"