بالفيديو.. جندي بالبحرية الأمريكية يخنق مشردا حتى الموت

شهد مترو أنفاق مدينة نيويورك الأمريكية، حادثة مرعبة بين راكبين، حيث تسبب الأول في وفاة مشرد، بعد أن خنقه لمدة استمرت حوالي 15 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الحادث بدأ عندما هاجم راكب يبلغ من العمر 24 عاما، رجلا بلا مأوى، بعد أن بدأ الأخير بالصراخ على الركاب.

وأفادت تقارير بأن جوردان نيلي (30 عاما) كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى بعد ظهر يوم الاثنين عندما قفز الشاب لتقييده.

A former Marine put a New York subway passenger in a headlock until he died



Some witnesses said he was acting in a hostile and erratic manner before the Marine put him in a headlock



Police say the Marine would not be charged in the incident pic.twitter.com/NHmUcEWyHs — Ronald Kelly (@RonK3l) May 3, 2023

وقالت الشرطة إن الشاب الأبيض، الذي تم تحديده على أنه جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 عاما من كوينز، قام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه لمدة 15 دقيقة تقريبا، مما تسبب في إغماء نيلي وعندما وصل الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه.

وقال الشاهد الذي صور المواجهة لصحيفة The Post أن نيلي كان يصرخ في القطار أنه ليس لديه أي طعام أو شراب ولا يهتم إذا ذهب إلى السجن قبل أن يعتقله أحد جنود البحرية.

Medical examiner rules Jordan Neely’s death a homicide after subway choking https://t.co/j1aksLxq1Ipic.twitter.com/TMXAeAJDY6 — New York Post Metro (@nypmetro) May 4, 2023

وقالت مصادر إنفاذ القانون إن نيلي تعرض "للعديد من الاعتقالات" في سجله بما في ذلك بسبب المخدرات والسلوك غير المنضبط والاعتداء، وأنه كان يعيش في الشوارع مع تاريخ مسجل من الأمراض العقلية.

وتم احتجاز جندي البحرية بعد المواجهة الدامية، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.

وأكد مكتب المدعي العام في مانهاتن أنه يحقق في وفاة نيلي بما في ذلك ما إذا كان سيوجه اتهامات ضد الرجل الذي خنقه.

وقال متحدث باسم المكتب: "هذا أمر جاد وخطير انتهى بخسارة مأساوية لحياة جوردان نيلي.. كجزء من تحقيقنا المستمر الدقيق، سنراجع تقرير الفاحص الطبي، ونقيم جميع مقاطع الفيديو والصور المتوفرة، ونحدد أكبر عدد ممكن من الشهود ونقابلهم، ونحصل على سجلات طبية إضافية".

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية