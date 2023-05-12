ضابط أمريكي: حظوظ دبابات "تشالنجر 2" في أوكرانيا سيئة جدا أمام الضربات الروسية

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن القوات الروسية ستقضي على دبابات "تشالجر 2" التي سلمتها لندن لكييف.

إقرأ المزيد

وقال ريتر في حديث لقناة "U.S. Tour of Duty" على "يوتيوب": "ينحصر الخبر الجيد في أنه توجد لديهم 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" فقط وقدرتها على البقاء سيئة جدا. وسيتم القضاء عليها مباشرة بعد دخولها المعركة. وسيتم إحراق دبابات "تشالنجر 2" مثل أي دبابة أوكرانية أخرى".

وأضاف أن القوات الروسية جاهزة لمواجهة أي معدات عسكرية غربية تستخدمها القوات الأوكرانية وستدمرها، مشيرا إلى أن استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل الأوكرانيين سيؤدي إلى المزيد من الضرر بالنسبة لهم، لأن تلوث الأراضي سيكون مماثلا لعواقب كارثة تشيرنوبيل.

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الخميس، تسليم بلاده لجميع الدبابات الموعودة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي