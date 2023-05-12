أسطول البحر الأسود: نفذنا منذ بداية العملية 180 ضربة بصواريخ كاليبر ضد أهداف أوكرانية هامة

قال قائد أسطول البحر الأسود، إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة من بصواريخ كاليبر ضد أهداف مهمة للقوات الأوكرانية.

وأضاف الأدميرال فيكتور سوكولوف، إن "الأهداف الرئيسية للدمار كانت محطات رادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط انتشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية، ومستودعات النفط، ومستودعات الوقود، والقواعد الجوية، ومحطات السكك الحديدية".

كما تم استخدام أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و "بال" التابعة لقوات الصواريخ والمدفعية الساحلية، وتم استخدامها لضرب مواقع القيادة والمطارات ومناطق مواقع وحدات الدفاع الجوي، وكذلك السفن السطحية للبحرية الأوكرانية. ونوه سوكولوف بأن وحدات من الصواريخ الساحلية والمدفعية التابعة للأسطول دمرت 70 هدفا تابعا للقوات الأوكرانية.

وأضاف قائد الأسطول أن قوات كاسحة الألغام التابعة لأسطول البحر الأسود أكملت إزالة الألغام من بحر آزوف، مما جعل من الممكن إشراك موانئ مناطق جديدة في النقل.

كما قام أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع القوات الجوية، بزيادة منطقة التحكم بالرادار للكشف عن المسيرات.

وشدد الأسطول حماية قواعده من هجمات المسيرات الأوكرانية السطحية.

المصدر: نوفوستي