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كازاخستان.. ضبط طرد بالمخدرات وصل من الولايات المتحدة

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كازاخستان.. ضبط طرد بالمخدرات وصل من الولايات المتحدة
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أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" بأن هيئات الأمن الكازاخية احتجزت مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم مخدرات قادمة من الولايات المتحدة.

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وأضافت الوكالة أنه تم إرسال طرد المخدرات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألماتا، مشيرة إلى أنه تم العثور في صندوق ألعاب على نصف كيلو غرام من الماريخوانا.

وتابعت أن الطرد تلقاه أحد سكان أستانا وسلمه لرجل آخر لتغليفه.

وتم احتجاز الرجلين أثناء عملية تسليم الطرد.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان

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