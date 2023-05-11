واشنطن: نسعى لعدم تحول خلافاتنا مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع
Legion-Media
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أعلنت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة تسعى لمنع تحول خلافاتها مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع مع بكين.
وقال المسؤولة للصحفيين، يوم الخميس: "أعتقد أننا نركز في الحقيقة على أن الجانبين تمكنا من معالجة المشاكل بدون نزاعات خلال 40 عاما، وهذا هدفنا في المستقبل أيضا".
وأكدت أن "الخلافات يجب تسويتها بوسائل سلمية"، مضيفة أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية "تغيير الوضع الراهن بصورة أحادية الجانب، من قبل الصين أو تايوان على حد سواء".
وأضافت: "أعتقد أن الحديث يدور فعليا عن عمق الحوار، وكيفية إدارة ذلك مع الاعتراف بأن لدى الجانبين آراء مختلفة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتايوان".
المصدر: تاس