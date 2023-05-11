افتتاح نصب تذكارية لأبطال روسيا في قاعدة حميميم في سوريا (صور)

افتتحت وزارة الدفاع الروسية نصبا تذكارية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لأبطال روسيا، الفريق فاليري أسابوف والملازم أول ألكسندر بروخورينكو.

وشارك في مراسم افتتاح النصب التذكاري الاحتفالية، قائد مجموعة قوات القوات المسلحة الروسية في سوريا، العقيد أندريه سيرديوكوف، وأفراد القاعدة الجوية وممثلو القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية.

وانتهى الاحتفال التذكاري بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح العسكريين الذين قضوا في سوريا، وبمسيرة عسكرية.

وفي نهاية الحدث، وضع الجنود الزهور على نصب الأبطال.

يذكر أن الفريق فاليري أسابوف الذي رأس منذ أغسطس عام 2016، الجيش الـ 5 للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، وقتل نتيجة قصف من جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" في 23 سبتمبر 2017، في مركز قيادة القوات السورية أثناء عملية تقديم مساعدة للقادة السوريين في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور.

أما الضابط ألكسندر بروخورينكو، فقد قضى يوم 24 مارس2016، خلال توجيهه للقصف الجوي الروسي ضد موقعا للإرهابيين بالقرب من تدمر. وذكر مصدر عسكري أن الإرهابيين طوقوا ألكسندر، مما دفعه لطلب قصف الموقع وهو ما تسبب بقتله مع الإرهابيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية