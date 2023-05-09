عرض عسكري في قاعدة حميميم بمناسبة عيد النصر على النازية

بمناسبة الذكرى الـ78 لعيد النصر على النازية شهدت قاعدة حميميم الروسية في سوريا عرضا عسكريا شارك فيه أكثر من ألفي عسكري روسي وسوري.

كما شاركت في العرض العسكري بحميميم دبابات "تي-90أ" وأنظمة صواريخ "إسكندر" ومركبات "تيغر" و"تايفون-كا" المدرعة.

وضمن الجزء الجوي من العرض حلقت فوق حميميم مروحيات هجومية وطائرات إنذار مبكر وتحكم من طراز "أ-50أو" والقاذفات التكتيكية "سو-24أم".

وفي ختام العرض العسكري نظم المظليون عملية إنزال جماعي رافعين راية النصر وعلمي روسيا وسوريا.

المصدر: رابتلي